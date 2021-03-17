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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Taksim’de özçekim yaptırdığı turistleri para için tehdit eden palyaço gözaltına alındı

Taksim’de özçekim yaptırdığı turistleri para için tehdit eden palyaço gözaltına alındı

Palyaçonun turistlerle fotoğraf çekilmesi

Para Cezası Yabancı Turist Alabalık Polis Ekipleri Muhalefet 

-Zabıta ve polis ekiplerinin götürmesi
-Röportaj
-Genel ve Detay

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Taksim’de palyaço kılığına girerek yerli ve yabancı turistlerle özçekim yaptıktan sonra talep ettiği parayı az bularak tehdit eden şahıs, polis ve zabıta ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahıs “Kabahatler Kanunu'na muhalefet” suçundan idari para cezası kesilerek serbest bırakıldı.Taksim Meydanı'nda palyaço kılığında dolaşan bir şahıs, kendisiyle özçekim yapmak isteyen turistlerden 20 lira istedi. Çekim yaptığı turistlerden biri 20 lira vermek istemeyince şahıs turisti tehdit etti. Şikayet üzerine olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri şahsı gözaltına aldı. Emniyete götürülen şahıs, “Kabahatler Kanunu'na muhalefet” suçundan idari para cezası kesilerek serbest bırakıldı.“Kalabalık olmasaydı bırakmazdım sizi”Palyaço ile fotoğraf çekilen bir vatandaş, “20 lira istedi, bizde 5 lira verdik. Dilenciye para mı veriyorsunuz dedi bize. Alırsan 10 lira al işine devam et dedik. 'Kalabalık olmasaydı bırakmazdım sizi' dedi ve kızarak gitti” dedi.

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