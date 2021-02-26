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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Taksim’de nefes kesen kovalamaca: Otel çalışanı hırsızları böyle yakaladı

Taksim’de nefes kesen kovalamaca: Otel çalışanı hırsızları böyle yakaladı

-Güvenlik kamerası-

Polis Kamera Hırsız Polis Ekipleri Sivil Polis 

-Şüphelilerin kaçması
-Polisin kovalaması
-Çalışanın yumruk atması
-Etkisiz hale getirilmeleri
-Polisin gözaltına alması
--Aktüel kamera-
-Olay yeri
-Röportaj
-Genel ve Detay

( İSTANBUL -ÖZEL)- Polisin kovaladığı hırsızlık şüphelileri otel çalışanı yumrukla etkisiz hale getirdi İSTANBUL

- Taksim’de sokağa çıkma kısıtlamasında polisin kovaladığı hırsızlık şüphelileri, otel çalışanı etkisiz hale getirdi. Nefes kesen kovalamaca ve çalışanın attığı yumruk kameralara yansırken, iki şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 14.45 sıralarında Beyoğlu Taksim İpek Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğleden sonra çalışma yapan polis ekipleri, bir süredir peşinde oldukları yabancı uyruklu iki şahsı sokak üzerinde tespit etti. Şahıslara “dur” ihtarına bulunan polis, kaçtıklarını görünce kovalamaya başladı.
Şahısları sokak sokak kovalayan polis ekipleri, arkalarından bağırdığı esnada İpek Sokak üzerindeki otel çalışanı Ercan As ve müdürü Musa Uçar durumu fark etti. Şahısların peşinden koşan As, şüphelileri yumruk atarak etkisiz hale getirdi. Yere düşmesinin ardından polis ekipleri şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Kaçan şüphelileri yumrukla etkisiz hale getirdi Nefes kesen kovalamaca ve çalışanın yumruk attığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelileri kaçıyor ve polis arkalarından kovalıyor. O esnada çalışan arkalarından koşuyor. Şahıslara yumruk atan çalışan etkisiz hale getiriyor. Ardından gelen polis şüphelileri yakalıyor. Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürülüyor. “Refleksle koştum ve yere yatırdım” Otel müdürü ve çalışanı, “Mesai biriminde çıkarken 2 kişinin koştuğunu gördüm. Arkalarından sivil polis vardı. Polis olduğunu ve tutmamızı söyledi.

Bizde refleksle arkasından koşup yere yakaladım ve yatırdım. O sırada polis geldi kelepçe takıp götürdü” dedi.
Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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