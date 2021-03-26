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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Taksim’de helikopter destekli “Yeditepe huzur uygulaması” yapıldı

Taksim’de helikopter destekli “Yeditepe huzur uygulaması” yapıldı

Araçların durdurulması

Polis Polis Helikopteri Özel Harekat Polisleri Helikopter Trol 

-Kimlik ve ehliyet sorgulaması
-Polis Helikopteri ile havadan destek
-Özel harekat polisleri
-Genel ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Taksim'de helikopter destekli “Yeditepe huzur uygulaması” yapıldı. İstanbul'un çeşitli noktalarında asayiş, terör ve trafik ekipleri denetimlerde bulundu. Taksim Meydanı'ndaki denetimlere, emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler, trafik ve yunus ekipleri katıldı.
Oluşturulan kontrol noktalarının güvenliğini özel harekat polisleri sağlarken, polis helikopteri denetimlere destek verdi. Taksim Meydanı'nda oluşturulan kontrol noktalarında ekipler, şüpheli gördükleri araçları durdurarak didik didik aradı. Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı.
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