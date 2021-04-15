Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Taksici yol ortasında kadına dehşeti yaşattı: Taksi ile yanından ayrılmadı, üzerine sürdü

Taksici yol ortasında kadına dehşeti yaşattı: Taksi ile yanından ayrılmadı, üzerine sürdü

Taksicinin elinde çanta ile yürüyen kadını takip etmesi

Sosyal Medya Ticari Taksi Kamera Cep Telefonu 

-Kadınla araç içinden konuşması
-Kadının taksi sürücüsüne tepki göstermesi
-Taksicinin araçla kadına çarpması
-Yere düşen kadının çığlık çığlığa bağırması
-Araçtan inen taksicinin etrafına bakıp kadınla konuşması

( MERSİN )-Mersin'de ticari taksi sürücüsünün yol ortasında bir süre takip edip sözle taciz ettiği kadının üzerine araç sürerek çarpmasına ilişkin görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı-Görüntülerde yere düştükten sonra çığlık çığlığa kalan kadının, aracından inen taksi sürücüsüyle tartıştıktan sonra uzaklaştığı görüldü MERSİN

- Mersin'de ticari taksi sürücüsünün yolda yürüyen bir kadına yaşattığı dehşet, bir vatandaşın cep telefonu görüntülerine yansıdı. Taksi sürücüsünün yol ortasında bir süre takip edip sözle taciz ettiği kadının üzerine araç sürerek çarpmasına ilişkin görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı. Mersin'in merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Üniversitesi Caddesi üzerinde meydana geldiği öne sürülen olay, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülere göre, elinde çanta ile yolda yürüyen kadının yanına yaklaşan ticari taksi sürücüsü, bir süre takip ederek taciz ettiği kadının üzerine daha sonra aracını sürerek çarptı. Çarpmanın etkisi ile yer düşen kadın çağlık çığlığa bağırmaya başladı.
Acı içinde feryat eden kadının çığlıkları bölgede yankılanırken, aracından inen taksi sürücüsü ise bir süre etrafına bakındı. Dehşeti yaşayan kadın, daha sonra eliyle aracı yumruklayıp sürücüye bağırarak olay yerinden uzaklaştı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement