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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Taksici müşteri kavgası kanlı bitti: 3 yaralı

Taksici müşteri kavgası kanlı bitti: 3 yaralı

Kavga anından görüntü

İlk Müdahale Polis Hastane Bıçaklı Kavga Polis Ekipleri 

-Yaralılardan görüntü
-Polislerden görüntü
-Sağlık ekiplerinden görüntü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) -- Müşteri ile taksiciler arasında kavga ADIYAMAN

- Adıyaman’da, taksiye binerek para vermediği iddia edilen müşteri ile taksiciler arasındaki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis mahallesi eski Adıyaman Valiliği yakınlarında taksiye binip daha sonra parasını vermediği iddia edilen Rıdvan P., ile taksiciler arasında tartışma çıktı. Müşteri ile taksiciler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada bindiği taksinin parasını vermediği iddia edilen Rıdvan P., taksicilerden Şaban E., ve Siraç E’yi bıçakla yaraladı. Kavga sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavga eden şahısları etkisiz hale getirdi. Bıçak ile yaralan her iki taksici ile darp neticesi yaralanan Rıdvan P., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (CK-LO-Y)
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