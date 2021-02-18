Taksici cinayetinde müebbet hapis cezası haksız tahrikle 15 yıla indi

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- Gaziantep’te aynı durakta çalıştığı taksici arkadaşı Mahmut Özbal’ı öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Ahmet Remzi Anlar’a verilen müebbet hapis cezası haksız tahrik indirimi uygulanarak 15 yıl hapis cezasına indirilirken, sanık Anlar duruşmada, "Ben bu işin böyle olacağını bilseydim, hissemi bedelsiz verirdim" dedi.

Gaziantep’te taksi durağında tartıştığı meslektaşı Mahmut Özbal’ı (34) silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle Gaziantep 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Ahmet Remzi Anlar hakkında verilen müebbet hapis cezası haksız tahrik indirimi uygulanarak 15 yıl hapis cezasına çevrildi. Kasten adam öldürme suçundan “müebbet hapis” cezası istemiyle Gaziantep 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Anlar, 7’nci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada Özbal’ın yakınları ile avukat Mehmet Salih Akaltun hazır bulunurken, Gaziantep E Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.

Duruşma cinayetin yaşandığı taksi durağında çalışan Y.T’nin tanık olarak dinlenmesiyle başlandı. Emniyette verdiği ifadenin doğru olduğunu belirten Y.T, "Arada çıkan tartışmanın neden kaynaklandığını bilmiyorum. Biz Ahmet Anlar’ı başkan yaptık. Maktulü de yardımcısı yaptık. Bunlar çok iyi arkadaştı. Ben aralarında bir küfür tartışma duymadım. Gözümün önünde oldu ama nedenini bilmiyorum. Aralarında silah olmasına rağmen kavgayı ayırmaya gittim. Ben kavga esnasında ne konuştuklarını duymadım" dedi.

Tanık beyanının ardından mütalaasını açıklayan iddia makamı sanığın kasten öldürme ile ruhsatsız silah taşıma suçlarından cezalandırılmasını belirterek tutukluluk halinin devamını talep etti. "Böyle olacağını bilseydim, hissemi bedelsiz verirdim" Mütalaaya karşı savunma yapmak için söz alan sanık Anlar, olaydan büyük pişmanlık duyduğunu söyledi.



Olaydan sonra maktul tarafının evine saldırdığını ileri süren Anlar, "Hepsi yalan söylüyor. Hepsinin durakta benim yerimde gözü vardı. Ben bu işin böyle olacağını bilseydim, hissemi bedelsiz verirdim. Benim çocuklarım çok zor durumda. Yakınlarımın yanında kalıyorlar. Ben durak başkanı olduğum için bana sıkıntı verdiler. Üzerime uyuşturucu kullandığıma dair iftira attılar" ifadelerini kullandı. "Takım elbise giyiyor diye indirim uygulanmamalı" Müşteki tarafının avukatı Mehmet Salih Akaltun ise sanık ifadelerinin yalan olduğunu mahkemeye sundukları fotoğraflarla kanıtladıklarını dile getirdi. Olaya dair görüntülerin incelenmesini talep ettiklerini ancak bu talebin heyet tarafından kabul edilmediğini vurgulayan Akaltun, "Sanık günlerce kaçmış. Uyuşturucu maddenin etkisi geçtikten sonra teslim olmuş. Uyuşturucuyla ilgili dosyaları var. Bu olayda maktulden gelen hiçbir eylem yok. Maktul hızla sanığın yanına gidiyor. Maktulün üzerinde bıçak, sopa ve silah yok. Sanık silahını çekiyor. Maktulün hiçbir eylemi yok. Sanık takım elbise giyiyor diye cezada indirim uygulanmamalıdır. Sanık en ağır şekilde cezalandırılmalıdır" şeklinde konuştu.

Sanık avukat Ali Salman ile Ahmet Özer’de müvekkillerinin hakkında haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiğini belirterek tahliyesini talep etti. Karar öncesinde son sözü sorulan sanık Anlar, "Çok pişmanım" dedi.

Müebbet hapis cezası 15 yıl hapse indi Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Anlar hakkında erilen müebbet hapis cezasını haksız tahrik indirimi uygulayarak 15 yıl hapis cezasına düşürülmesine, ruhsatsız silah taşımaktan verilen 10 ay hapis cezasında ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Davanın geçmişi Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Saçaklı Mahallesi’nde bulunan koç taksi durağında çalışan taksici Mahmut Özbal ile Ahmet Remzi Anlar arasında 21 Kasım 2019 tarihinde çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Remzi Anlar üzerinde taşıdığı tabancayı çekerek 34 yaşındaki Mahmut Özbal’a 3 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Mahmut Özbal arkadaşının tabancasından çıkan kurşunlarla yaralandı ve kanlar içinde yere yığıldı. Sağlık ekipleri tarafından 25 Aralık devlet hastanesine kaldırılan Mahmut Özbal bir gün sonra hastanede hayatını kaybetti. Olaydan 3 gün sonra emniyete gidip teslim olan Anlar, tutuklanarak cezaevine konuldu.



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