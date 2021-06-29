Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Taklalar atan otomobilden yaralı kurtarılan genç yaşam mücadelesini kaybetti

Taklalar atan otomobilden yaralı kurtarılan genç yaşam mücadelesini kaybetti

ARŞİV GÖRÜNTÜLER 26 HAZİRAN

İlk Müdahale Yaşam Mücadelesi Genç Yaşam Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

--OĞUZHAN SAY'IN FOTOĞRAFI

( KAYSERİ - ÖZEL)- Taklalar atan otomobilde ağır yaralanan 20 yaşındaki Oğuzhan hayatını kaybetti KAYSERİ

- Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 2 gün önce yoldan çıkan bir otomobilin defalarca takla attığı kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan 20 yaşındaki Oğuzhan Say, 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Edinilen bilgiye göre, 19 Mayıs Mahallesi 3025 Sokak üzerinde meydana gelen kazada E.S. idaresindeki 38 H 2440 plakalı Honda marka otomobil, rampa aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak 8 takla attı. Kazada Sürücü E.S. ve arka koltukta oturan A.G. hafif yaralanırken, sürücünün yanındaki yolcu koltuğunda oturan Oğuzhan Say ise ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Oğuzhan Say tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesi’ndeki 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. (EK
Genç Yaşam Hakkında
Estetik ve güzellikle ilgili tedavi seçenekleri sunuyor… Sağlıklı bir toplum ve sağlıklı bir hayat için siz de Genç Yaşam’ı seçin! Alçay Sarıdoğan’ın sunumu ile ‘Genç Yaşam’ Cumartesi ve Pazar , 10.45’de BEYAZ TV’de… ...
devamı
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement