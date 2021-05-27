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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
TAİZ - Kamu hizmetlerinin yetersizliği ve hayat pahalılığı protesto edildi

TAİZ - Kamu hizmetlerinin yetersizliği ve hayat pahalılığı protesto edildi

- Cemal Caddesi'nde bir araya gelen Yemen liler - Protesto gösterisinden detay görüntüler - Göstericilerden Cemil el - Abasi ile röportaj - Protesto yürüyüşünden detaylarTaiz'de kamu hizmetlerinin yetersizliği ve hayat pahalılığı protesto edildiTAİZ (AA) - Yemen 'in Taiz ilinde kamu hizmetlerinin yetersizliği ve hayat pahalılığını protesto amacıyla gösteri düzenlendi.
Taiz merkezindeki Cemal Caddesi'nde bir araya gelen Yemen liler, kamu hizmetindeki yetersizlikler, hayat pahalılığı ve elektriğe yapılan zammı protesto etti.Göstericilerden Cemil el - Abasi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, para birimindeki değer kaybı, yolsuzluklar ve hizmet yetersizliğine karşı gösteri düzenlediklerini söyledi.

Abasi, "Sorunlar her alanda devam ediyor, ne yerel yönetim ne hükümet ne de koalisyon bu konuya bir çözüm getiriyor." diye konuştu.
BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen 'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen 'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Çatışma İnsani Kriz Yerel Yönetim İnsani Yardım Hükümet 

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