TAHRAN - İranlı milletvekilleri Viyana'daki müzakerelerin hızla neticelenmesini bekliyor (2)
- İran Meclisinden detaylar - İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Murtaza Mahmudvend ile röportajTAHRAN (AA) - MUHAMMET KURŞUN - İranlı milletvekilleri, Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden nükleer anlaşma müzakerelerinden hızla sonuç çıkmaması halinde, karşı taraf üzerindeki baskıyı artıracakları uyarısında bulundu. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Murtaza Mahmudvend: "Yaptırımlar devam ederse ne diplomatlar ne de milletvekilleri halka verecek bir cevap bulabilir" dedi.
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