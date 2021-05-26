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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
TAHRAN - İranlı milletvekilleri Viyana'daki müzakerelerin hızla neticelenmesini bekliyor (1)

TAHRAN - İranlı milletvekilleri Viyana'daki müzakerelerin hızla neticelenmesini bekliyor (1)

- İran Meclisinden detaylar - Eski İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ve İran Meclisi Enerji Komisyonu Başkanı Feridun Abbasi ile röportajTAHRAN (AA) - MUHAMMET KURŞUN - İranlı milletvekilleri, Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden nükleer anlaşma müzakerelerinden hızla sonuç çıkmaması halinde, karşı taraf üzerindeki baskıyı artıracakları uyarısında bulundu. Eski İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ve İran Meclisi Enerji Komisyonu Başkanı Feridun Abbasi: "Yaptırımları kaldırsınlar ve uluslararası yasalara göre İran'ın diğer ülkelerle insani ilişkilerinin önü açılsın. Yaptırımlar kalkmazsa biz de sonuç almak için düşmanın üzerindeki baskıyı artıracağız" dedi.

Misyon İran Müzakere Uluslararası Başkent 

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