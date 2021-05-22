TAHRAN - İran Cumhurbaşkanı'ndan, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını destekleyen bazı Batı ülkelerine tepki
- Tahran 'da düzenlenen Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu toplantısı - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin açıklamalarıİran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı sessiz kalan Arap ülkelerini ve onlarca çocuk ve kadının da hayatını kaybettiği saldırıları destekleyen ABD gibi bazı Batı ülkelerini eleştirdi. İran devlet televizyonuna göre, Ruhani başkent Tahran 'da düzenlenen Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu toplantısı sonrasında Filistin'deki gelişmeleri değerlendirdi.Filistinli direniş grupları ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasını, "Filistinlilerin zaferi" olarak niteleyen Ruhani, "Filistin halkının siyonist rejimle son karşılaşmasında anavatanlarından ayrılmak zorunda bırakılanlar dahil tüm Filistinlilerin benzeri görülmemiş dayanışmasına ve birliğine tanık olduk. Kazandıkları bu zaferden dolayı onları kutluyoruz." ifadelerini kullandı.
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