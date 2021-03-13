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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Suudi Arabistan'ı kum fırtınası vurdu, gökyüzü turuncuya büründü

- Suudi Arabistan'ı kum fırtınası vurdu, gökyüzü turuncuya büründü

Suudi Arabistan'dan detay

Gökyüzü Gesi Başkent Kum Fırtınası 

-turuncu kum fırtınası

( RİYAD ) RİYAD

- Suudi Arabistan'da etkili olan şiddetli kum fırtınası gökyüzünün rengini turuncu çevirdi. Bazı bölgelerde sokak lambaları devrilirken, elektrik kesintileri yaşandı. Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ı, Mekke’yi, Medine'nin çevresindeki ilçeleri, Al-Kassim ve Cevf bölgesini kum fırtınası vurdu. Güçlü hava dalgasının çöl kumlarını mahallelere ve yollar taşıdığı belirtildi. Kum fırtınasının vurduğu bölgelerde gökyüzünün rengi turuncuya bürünürken, görüş mesafesinin azalmasıyla sürücüler zor anlar yaşadı. Şiddetli fırtına nedeniyle sokak lambaları da devrildi. Birçok bölgede elektrik kesintileri yaşandığı aktarıldı. Yetkililer, kum fırtınalarına karşı halkı dikkatli olmasını istedi.
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