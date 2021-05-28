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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
ŞUŞA - Azerbaycan askerleri Cumhuriyet Günü'nü mehter marşıyla kutladı

ŞUŞA - Azerbaycan askerleri Cumhuriyet Günü'nü mehter marşıyla kutladı

- Şuşa kentinden drone görüntüsü - Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen askeri tören - Saygı duruşu ve milli marş - Askeri geçit töreni - Askeri bandonun geçitte mehter marşları çalmasıŞUŞA (AA) - Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da, 28 Mayıs 1918'de ilan edilen Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla askeri tören düzenlendi.
Törende, şehitler saygı duruşuyla anıldı, Azerbaycan Milli Marşı seslendirildi.Tören, askerlerin marşlar eşliğinde Şuşa sokaklarında gerçekleştirdiği geçitle devam etti. Askeri bando, geçitte mehter marşları da seslendirdi. Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olmasının yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ye giden yolun üzerinde bulunması nedeniyle stratejik önem taşıyan Şuşa, 8 Mayıs 1992'de Ermenistan güçlerince işgal edilmişti. Azerbaycan ordusu, Şuşa'yı 8 Kasım 2020'de işgalden kurtarmıştı.

Strateji Şehit Saygı Duruşu Askeri Tören 

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