Survivor’a sakatlığı nedeniyle veda edince depresyona girdi

- Survivor Türkiye yarışmacısı Emin Günenç sakatlandığı için 3 yıl peşinden koşturduğu yarışmaya veda edince depresyona girdi. Yeni yeni kendini toparlayan Günenç kısa bir tatil için Bodrum'a geldi. Günenç, yarışmaya Bodrum'dan katılan Yiğit Alp Poyraz'ın şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu söyledi.



Survivor 2021'in dikkat çeken ve başarılı isimlerinden olan Emin Günenç, 31 Ocak akşamı ekranlara gelen bölümde, dizindeki kırıklar sebebiyle yarışmadan ayrılmak zorunda kalmıştı. En büyük hayali olan Survivor'da sadece 1 ay yarışabilen ve büyük üzüntü yaşayan Emin'in sakatlık nedeniyle diskalifiye edilmesi, arkadaşları ve ekran başındaki izleyicileri gözyaşlarına boğmuştu. 3 yıl boyunca peşinde koştuğu yarışmanın dizindeki kırıklar yüzünden bitmesi yüzünden Günenç’in depresyona girdiği ve yeni yeni kendini toparlamaya başladığı öğrenildi. Bundan sonraki kariyerine oyuncu olarak devam etmek istediğini ifade eden Emin Günenç, yarışma sonrası üzerindeki stresi atmak için geldiği Bodrum'da yarışmadaki yakın arkadaşlarından Poyraz'ın ailesini de ziyaret etti. Emin, Survivordan sakatlık sonucu ayrılmasını ve bundan sonraki hedefleri ile ilgili şunları söyledi; "Survivor benim gerçekten yarışmak için üç sene boyunca emek verdiğim bir yarışmaydı. Orada derece almayı, özellikle birleşme partisine katılıp sonra şampiyon olmayı çok istiyordum ama talihsiz bir kaza sonucu sakatlandım. Sakatlık yüzünden yarım bırakmak zorunda kaldım. İçimde bir yerlerde her zaman bir Survivor aşkı var ama önemli olan şuan ki devam edeceğim oyunculuk kariyerim. İllaki bir gün tekrar Survivor'a katılırım. Şampiyon olmayı çok istiyordum. Elenerek değil de, sakatlıktan dolayı veda etmek beni çok üzdü, depresyona girdim ve kendimi bayağı bir yıprattım ondan sonra kader kısmet dedim. İstanbul'da ailemle görüştükten sonra biraz kafa dağıtmak için Bodrum'a geldim. Bodrum'da yazlığımız var kuzenlerimizle birlikte şuan mini bir tatil yapıyorum" dedi.

Emin Günenç Survivor 2021'deki favorin kim sorusuna ise "Gönüllüler takımında favorim Poyraz. Kendisi zaten çok yakın arkadaşımdı çok da güzel devam ediyor. Onu final koltuğunda göreceğime inanıyorum" yanıtını verdi. Günenç, yarışmadan sonra hayatında bir takım değişiklikler olduğunu ifade ederek, "Her zaman doğada kamp hayatına özenen bir insandım o yüzden Survivor'a gittiğimde orayı gördüğümde çok şaşırmıştım, çok heyecanlanmıştım. Orayı gerçekten yaşamayı çok istiyordum ve oradan sonra İstanbul'a tekrar dönmek beni bayağı bir boşluğa düşürdü çünkü oradaki doğa yaşamına çok alışmıştım. Bir aydan uzun süre telefonumuz olmadı, tahtada yattık, tuvalet ihtiyaçlarımızı ormanda giderdik. Yarışmadan döndükten sonra tabi insanlar tanımaya başladı haliyle ve iyi olarak tanımaya başladılar, çünkü potansiyel olarak ben de finale gidecek yarışmacılardan birisiydim. Bu talihsiz kaza sonucu beni seven bütün insanlar benimle birlikte üzüldü. O yüzden çok olumlu tepkiler aldım. Bodrum'a gelmişken Poyraz yakın arkadaşım olduğu için ailesini ziyaret etmek istedim, onlarla güzel bir görüşme yaptık, yemek yedik. Sağ olsunlar bizi çok güzel misafir ettiler Bodrum'da" dedi.

Survivor 2021'in en favori yarışmacılarından biri olan Poyraz'ın babası Dr. Oğuz Poyraz ise Emin'in ziyareti ile ilgili olarak, "Emin'in bize sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmesi bizi çok mutlu etti. Keyifli bir gün geçirdik. Emin de şampiyonluk adayı olan bir yarışmacıydı. Survivor'da. Böyle talihsiz bir sakatlık sonucu adaya veda etmek zorunda kalması hepimizi üzmüştü. Emin'i Bodrum'da ağırlamaktan gerçekten çok mutlu olduk. Keyifli bir gün geçirdik, sohbet ettik, Survivor maceralarını dinledik hoşumuza gitti bu ziyaret. Kendisine bundan sonraki yaşamında başarılar diliyoruz" diye konuştu.

