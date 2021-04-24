Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sürücüsüz at arabası trafiği bir birine kattı

Sürücüsüz at arabası trafiği bir birine kattı

at arabasının ilerlemesi

Akalan 

-sıkıştırılmaya çalışılması
-patika yola girmesi
-devrilme tehlikesi atlatması
-görüntüyü çekenleri yaptıkları yorumlar
-ticari bir araçla sıkıştırılması

( BURSA )- Dörtnala araçların arasından ilerleyen at, arkasındaki arabasını ise hiç umursamadı BURSA

- Bursa’da sahibinin elinden kaçan at, arkasına bağlı olan arabasıyla birlikte trafiği bir birine kattı. Dört nala araçların arasından ilerleyen sürücüsüz at arabası, bir araçla sıkıştırılarak yakalandı.İlginç olay, merkez Yıldırım ilçesi Doğu Yakın Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Sahibinin elinden kaçan at, arkasına bağlı olan arabasını da unutup dörtnala koşturmaya başladı.
Otoyoldaki araçların arasından geçen at, önünü kesmek isteyenler olunca da patika yola girdi. Patika yolda devrilme tehlikesi atlatan at, daha sonra hızını alamayınca sol şeride geçti.Sol şeritte otomobilleri ve kamyonetleri arkasına takan at, hiç kimseyi umursamadan koşturmaya devam etti. Sol şeritte sıkıştırılan at, kısa süre sonra sahibi tarafından teslim alındı.Görüntüyü çekenlerin yaptıkları yorumlar ise gülüşmelere sebep oldu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement