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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır refüje çıkarak tabelaya çarptı: 1 yaralı

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır refüje çıkarak tabelaya çarptı: 1 yaralı

-Tırdan görüntü

İlk Müdahale Polis Bild Polis Ekipleri Trol 

--Ekiplerden görüntü
--Tırın götürülmesi
--Tabelanın kesilmesi
--Detay

( KOCAELİ )- Tabela yola devrilince trafik durma noktasına geldi KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit İlçesinde kontrolünü kaybeden tır refüje çıkarak tabelaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola devrilen tabela trafikte yoğunluğa sebep olurken, kazada tır sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Olay Kocaeli’nin İzmit İlçesi D-100 Karayolu İstanbul istikameti Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şadi T.(55) yönetimindeki 41 KL 548 plakalı palet yüklü tır yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkıp refüje çıkarak tabelaya çarptı. Sürücü çarpmanın etkisiyle hafif şekilde yaralanırken tabela yola devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım Ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Seka Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Devrilen tabela trafiği kilitledi Tırın çarpması neticesinde yola devrilen tabela trafikte yoğunluğa sebep olurken polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri aldı. Devrilen tabela ve kazaya karışan tırın kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (HY-BCT-
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