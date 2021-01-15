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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, araç takla attı: 1 ölü, 5 yaralı - Kazada ağır yaralanan bir kişi, ambulans helikopterin karayoluna inmesi ile hastaneye kaldırıldı

- Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, araç takla attı: 1 ölü, 5 yaralı - Kazada ağır yaralanan bir kişi, ambulans helikopterin karayoluna inmesi ile hastaneye kaldırıldı

Kaza yapan araçtan görüntü

İlk Müdahale Jandarma Ambulans Helikopter Helikopter Direksiyon 

-Olay yerindeki helikopterin fotoğrafı

( DİYARBAKIR ) - Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, araç takla attı: 1 ölü, 5 yaralı- Kazada ağır yaralanan bir kişi, ambulans helikopterin karayoluna inmesi ile hastaneye kaldırıldı DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yoldan çıkarak takla attı. Kazada 1 kişi öldü, 1'i ağır 5 kişi ise yaralandı. Ağır yaralanan şahıs, karayoluna inen ambulans helikopter ile hastaneye nakledildi. Olay, Silvan-Batman karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 34 CZY 042 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeni ile yoldan çıkarak takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Ozan Poyraz’ın hayatını kaybettiği, Ahmet Poyraz , Mustafa Karaalp, Veysi Poyraz, Dilek Karaalp ve Barış Poyraz’ın yaralandığı belirlendi. Kazada ağır yaralanan Barış Poyraz, karayoluna inen ambulans helikoptere taşınarak hastaneye kaldırılırken, diğer yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Ozan Poyraz’ın cansız bedeni ile otopsi işlemleri için morga sevk edildi. Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
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