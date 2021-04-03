Suriyeli çocuklar yıkıma uğrayan ülkelerini resim sanatıyla ayağa kaldırmaya çalışıyor

-hocanın resim öğretmesi

-resimlerden detaylar

-genel detaylar



( GAZİANTEP - ÖZEL) GAZİANTEP



- Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Gaziantep’e gelen Suriyeli çocuklar, hayalini kurdukları ülkelerini resmetmek için resim sanatını öğreniyorlar. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren GASMEK kurslarında Suriyeli Ressam Dılbaz Berazi, tarafından öğrencilere resim çizme sanatı öğretiliyor. Pandemi kurallarının esnetilmesiyle öğrenciler yeniden yüz yüze eğitime başladı.

Resim öğrenmeye gelen bazı Suriyeli öğrenciler yıllardan beri Türkiye’de olduklarını ve yaşadıkları Suriye’deki kentlerini artık hayal meyal hatırladıklarını söyleyerek, aileleri tarafından ülkelerinin kendilerine anlatıldığını ve bunu resme dökmek istediklerini söyledi.



“Öğrencilerle yüz yüze eğitime başladık” Suriyeli Ressam Dılbaz Berazi öğrencilerle yüz yüze eğitime başladıklarını söyleyerek, “Öğrencilerime yüz yüze eğitime başladım. Öğrencilerin dersi yoksa buraya geliyorlar. Öğrencilerime resim öğretiyorum. Her bir öğrencinin bir seviyesi var. Ona göre eğitim veriyoruz. Önce kurşun kalemden başlıyoruz. Seviyesi arttıktan sonra yağlı boyaya geçiyoruz. Bize bu fırsatı veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum” dedi.

“Hayal ettiğim ülkemi çizeceğim” Bir gün hayal ettiği ülkesini çizmek istediğini ifade eden Emel Ebet, “Ben burada güzel sanatları öğrenmek için geldim. Yaşadığım yeri çizmek istiyorum. Ülkemi eserlerini bölgelerini çizmek istiyorum. Çünkü ben oradan geldiğimde çok küçüktüm. Annem ve babamın eski fotoğraflarına bakıyorum. Çok bir şey hatırlamıyorum ama ailem anlatıyor. Tam olarak çizmeyi öğrendiğimde Suriye’yi yaşadığım yeri resmedeceğim” şeklinde konuştu.

Abdurrahman Nayıf de, Güzel Sanatlar lisesinde okuduğunu, Dılbaz hocayı 7 seneden beri tanıdığını ve hayalinin bir gün çektiği acıları resmetmek olduğunu ifade etti.

(LO-SD-



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