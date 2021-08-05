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- Suriye Sivil Savunması, terör örgütü PKK'nın saldırı görüntülerini yayınladı - Halep'te terör örgütü PKK'nın sivil savunma ekiplerini hedef aldığı saldırıda bilanço artıyor: 2 ölü
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Suriye Sivil Savunması, terör örgütü PKK'nın saldırı görüntülerini yayınladı - Halep'te terör örgütü PKK'nın sivil savunma ekiplerini hedef aldığı saldırıda bilanço artıyor: 2 ölü

- Suriye Sivil Savunması, terör örgütü PKK'nın saldırı görüntülerini yayınladı - Halep'te terör örgütü PKK'nın sivil savunma ekiplerini hedef aldığı saldırıda bilanço artıyor: 2 ölü

- PKK'nın Beyaz Kasklılar'a güdümlü füze saldırısı düzenlediği anlara ait görüntüler

( HALEP ) - Suriye Sivil Savunması, terör örgütü PKK'nın saldırı görüntülerini yayınladı- Halep'te terör örgütü PKK'nın sivil savunma ekiplerini hedef aldığı saldırıda bilanço artıyor: 2 ölü HALEP

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- Suriye'nin Halep kentinin doğusunda yer alan Hazwan köyünde terör örgütü PKK militanlarının, güdümlü füze ile Suriye Sivil Savunma ekiplerine yönelik saldırıda 2 sivilin hayatını kaybettiği bildirilirken, Suriye Sivil Savunması ise, PKK'nın saldırı anına ait görüntüleri yayınlandı. Suriye'nin Halep kentinin doğusunda yer alan Hazwan köyünde terör örgütü PKK militanlarının, bir vinçe ve ambulansa güdümlü füze ile düzenlediği saldırıda bilanço artıyor. Suriyeli yetkililer tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonrası 2 sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi. Suriye Sivil Savunması Beyaz Kasklılar ise, PKK'nın düzenlediği saldırı anlarına ait görüntüleri yayınladı. Görüntülerde Beyaz Kasklılar'ın söndürme çalışmaları yürüttüğü sırada ambulansın güdümlü füzeye hedef olduğu anlar ise dikkat çekti.
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