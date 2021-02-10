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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Suriye sınırında uydu radyolink alıcı ve verici yakalandı

Suriye sınırında uydu radyolink alıcı ve verici yakalandı

Çobanbey gümrüğü ve çevresinden görüntüler

Akalan İstihbarat 

-Yakalanan malzemelerin fotoğrafı

( KİLİS ) Suriye sınırında uydu radyolink alıcı ve verici yakalandı KİLİS

- Kilis’in Elbeyli ilçesi Çobanbey Gümrük Kapısı'nda, Türkiye’den Suriye’ye götürülmek istenen ve terör amacıyla da kullanılabilen 20 kilometre menzilli 160 adet uydu radyolink alıcı-vericisi ele geçirildi. Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Türkiye’den Suriye’ye geçmek için gelen tırı durdurdu. Tırda şoför refakatinde araçta yapılan sayım ve tespitte 5 koli içinde Suriye’de terör amacıyla kullanılabilecek Suriye’ye ihracı yasak 160 adet ve menzili 20 kilometre olan yaklaşık değeri 152 bin TL değerinde uydu radyolink alıcı-vericisi ele geçirildi. Tır sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili Kilis Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
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