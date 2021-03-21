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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
- Suriye’de rejim güçleri hastaneyi vurdu: 5 ölü, 10 yaralı

- Suriye’de rejim güçleri hastaneyi vurdu: 5 ölü, 10 yaralı

hastaneden detay

Hastane Bild Rejim Saldırı Sivil Savunma 

-olay yeri

( HALEP ) HALEP

- Suriye’de Esad rejimi tarafından Halep iline bağlı Atarib kentindeki bir hastaneye düzenlenen topçu saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil de yaralandı. Suriye'de Esad rejimi Halep iline bağlı Atarib kentindeki bir hastaneyi topçu saldırısıyla hedef aldı. Saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil de yaralandı. Büyük bir hasar oluşan hastane kullanılamaz hale geldi. Hastanedeki hemşire ve doktorlar sivil savunma ekipleriyle beraber yaralılara olay yerinde müdahale etti. Durumları ağır olan yaralılar ise çevredeki hastanelere nakledildi. Hastanenin çevresindeki evler de kullanılmaz hale geldi. Yerel kaynaklar Esad rejiminin hastaneye en az 4 topçu fırlattığını bildirirken, ölü ve yaralı sayısının yükselebileceğini açıkladı.

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