Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Sultangazi'de tekstil işçisi pres makinesi ile çalıştığı esnada metal süs malzemesini parmağına çaktı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sultangazi'de tekstil işçisi pres makinesi ile çalıştığı esnada metal süs malzemesini parmağına çaktı

Sultangazi'de tekstil işçisi pres makinesi ile çalıştığı esnada metal süs malzemesini parmağına çaktı

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Operasyon Saplantı Pres Makinesi Tekstil İşçisi 

-Yaralı gencin görüntüsü
-İtfaiyeden görüntü
-Doktardan görüntü

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Sultangazi'de dikkatsiz tekstil işçisi pres makinesi ile çalıştığı esnada metal süs malzemesini parmağına çaktı. Tedavi için Hastaneye giden işçinin parmağından metali çıkaramayan doktor, hastaneye itfaiye çağırıldı. Olay,önceki gün Sultangazi'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre Yusuf Akgün isimli şahıs çalıştığı tekstil işinde bir anlık dalgınlık sonucu pres makinesi ile çalıştığı esnada metal parmağına saplantı. Acı içinde kıvranan Akgün, iş yeri yetkilileri tarafından hemen Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından röntgeni çekilen parmağın kemik dokusunun zarar görmediği anlaşıldı. Metali bulunduğu yerden çıkartamayan doktor ise itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yaptıkları kontrolde metale müdahale edemeyeceklerini ancak cerrahi operasyon ile çıkartılabileceği bilgisini verdi. Ekiplerin hastaneden ayrılmasının ardından bir kez daha parmağı kontrol eden doktor tekrar müdahale etme şansı olmadığını ancak ambulans ile farklı bir hastaneye sevk edebileceği ve bunun da biraz zaman alacağı bilgisini verdi. Bu kadar bekleyemeyeceğini belirten Yusuf Akgün'ün ise hastaneden ayrılarak kendi imkanları ile gittiği farklı bir hastanede yapılan cerrahi operasyon sonucunda metalin parmağından çıkartıldığı öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı