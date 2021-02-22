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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sultangazi'de pitbull dehşetine ceza yağdı, sahibi gözaltına alındı

Sultangazi'de pitbull dehşetine ceza yağdı, sahibi gözaltına alındı

Köpeğin saldırması detay

Para Cezası Harekete Geç Sokak Kedisi Pitbull Cep Telefonu 

-Kedi detay
-Ekiplerin köpeğe el koyması detay
-Sahibinin adliyeye sevk edilmesi detay

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Sultangazi’de pitbull cinsi köpek, mahallelinin baktığı sokak kedisine saldırarak ağır yaralanmasına neden olmuştu. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Büro Amirliği ekipleri, köpeğin sahibine 11 bin 467 TL para cezası keserek gözaltına aldı. Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi’nde akşam saatlerinde pitbull cinsi köpek, mahalledeki vatandaşların beslediği kediye saldırmıştı. Kedi, pitbull cinsi köpeğin elinden zor kurtarılırken, o anlar bir çocuğun cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilmişti. Çıkan haberlerin ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Büro Amirliği ile Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri köpeğin sahibi B.Ç., gözaltına alındı. Köpek ise tutulduğu alandan alınarak Sultangazi Belediyesi Veteriner İşleri Şefliğine bağlı Hayvan Barınağına teslim edildi. Köpeğin sahibi B.Ç.’ye ise yasaklı ırk olan “Pitbull” cinsi köpek beslediği için 11 bin 467 TL idari para cezası uygulandı. Şahıs işlemlerinin ardından “Mala Zarar Verme” suçundan adliyeye sevk edildi. (EG-
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