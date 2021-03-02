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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Sultangazi'de kameralara yansıyan ayakkabı hırsızı tutuklandı

Sultangazi'de kameralara yansıyan ayakkabı hırsızı tutuklandı

Güvenlik kamera görüntüleri

Polis Ayakkabı Hırsızı Kamera Harekete Geç Hırsız 

-Zanlının sırt çantasıyla binaya girişi ve çıkışı
-Emniyetten adliyeye sevk edilişi
-Diğer detaylar.

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Sultangazi’de girdiği binalardan ayakkabıları çalan hırsız, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Olayın ardından harekete geçen polis, zanlıyı bir gün sonra yakaladı. Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan bir binadan 25 Şubat’ta 7 bin lira değerinde 12 çift ayakkabı çalınmasına ilişkin çalışma başlatan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlının eşkalini belirledi. Güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkan polis, eşkali belirlenen E.K.’yi 26 Şubat’ta Sultangazi’de yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan araştırmalarda şüpheli E.K.’nin “Ayakkabı Hırsızlığı” konusunda 11 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Zanlı sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. (SK-YM-
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