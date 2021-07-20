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Sultangazi'de kaçan kurbanlığı yakalama çabası drone ile görüntülendi
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20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Sultangazi'de kaçan kurbanlığı yakalama çabası drone ile görüntülendi

Sultangazi'de kaçan kurbanlığı yakalama çabası drone ile görüntülendi

Keçinin kaçtığı görüntüler

Operasyon Akalan Efes Keçi 

-3 kişinin kovalaması
-Röportaj
-Detay

( İSTANBUL - ÖZEL)- Saatlerci kurbanlık keçiyi yakalamak için uğraştılar İSTANBUL

- Sultangazi kurban satış ve kesim alanına götürülen keçi kamyondan atlayarak kaçtı. Bir alanda sıkışan keçinin yakalanması saatler sürerken o anlar drone ile havadan görüntülendi. Kurban Bayramı’nın ilk gününde Sultangazi kurban kesim alanına kamyonla götürülen keçi, seyir halindeki araçtan atlayarak kaçtı. Çitlerin olduğu alana doğru koşan keçi, sahibine zor anlar yaşattı. Kamyondan inen 3 besici keçiyi yakalamak için seferber oldu. Besicilerle keçi arasında yaşanan kovalamaca yaklaşık 2 saat sürdü. Keçi yakalama operasyonu drone ile havadan da görüntülendi. Uzun uğraşlar sonunda keçiyi Medeni Ermiş (23) isimi genç yakalamayı başardı. 3 akrabasının peşinden koştuğu keçiyi boynuzundan tutarak yakalayan Ermiş, " "Hayvanlar kamyonetin bagajında sıcaktan biraz bunaldığı için kamyonun açık kısmından yeşilliği görünce nefes almak için atladı. Abimler tek başına yakalayamadı. Ben hemen abimin arabayı görüp tanıdım, koştum” dedi.
(DZ- AFS-ÖFA
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