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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sultangazi’de fırtına çatıları caddeye uçurdu

Sultangazi’de fırtına çatıları caddeye uçurdu

çatılardan görüntü

Şiddetli Fırtına 

-kapanan yoldan görüntü
-genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL )- Sultangazi’de araçlar çatıların altında kaldı İSTANBUL

- Meteoroloji'nin şiddetli fırtına uyarısının ardından Sultangazi’de, evlerin çatısı uçtu. Çatılar caddeye uçarken, araçlar hasar gördü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün fırtına ve yağmur uyarısının ardından İstanbul’da rüzgar etkisini gösterdi. Sultangazi Gazi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde fırtınanın etkisiyle 3 katlı bir binanın çatısı caddede araçların üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, ekipler çatının parçalarını güvenli alana indirdi. Çatıların üzerine uçtuğu araçlar ise hasar gördü, yol kapandı. Bir süre kapanan yol itfaiye ekiplerinin çalışması uçan çatı parçaları güvenli alana alındı, yol tekrar açıldı. (MT- MB-
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