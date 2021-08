Sultangazi’de Aşure Günü etkinliği düzenlendi

-Röportajlar

-Detay



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Sultangazi’de Muharrem Ayı dolayısıyla cuma namazı sonrası vatandaşlara aşure ikramı yapıldı. Sultangazi Belediyesi, Muharrem Ayı dolayısıyla cuma namazı sonrasında aşure ikramında bulundu. Sultançiftliği Merkez Camii'nin önünde yapılan aşure ikramı programına katılan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, vatandaşlara yapılan duaların ardından aşure dağıtımını gerçekleştirdi. Aşure ikram programına Başkan Dursun’un yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, MHP İlçe Başkanı Yusuf Özel, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Vasfiye Ayvalı ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yasin Bakırcı katıldı.

“Bu ayda sevgiyi, kardeşliği daha da öne çıkartmalıyız” Muharrem Ayı’nda birliğin, beraberliğin, sevginin bolca yaşandığını dile getiren Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Muharrem Ayı’nda bir aşure dağıtımında daha komşularımızla yine bir aradayız. Muharrem Ayı’nın onuncu günü genel olarak Aşure Günü olarak kutlanıyor ama aşure dağıtımı ayın farklı günlerinde de dağıtımı yapılıyor. Biz de bugün Sultançiftliği Merkez Camii’nin önünde cuma namazı çıkışında komşularımıza aşure dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bu ayda sevgiyi, kardeşliği daha öne çıkartmak için gayret ediyoruz. Çevre coğrafyamızda çatışmaları, savaşları görüyoruz. Rabbim onlara da sağlık versin diyelim. Bir an önce kurtarsın. Biz de bundan kaynaklanan derslerimizi alalım” açıklamasında bulundu. Nice aşure ayı gören 75 yaşındaki Mithat Yaylı, “Aşure, haşara kelimesinden alınma bir şeydir. Haşara Arapça’da 10 demektir. Dünya ve insanlık tarihinde 10 önemli olayın meydana geldiği bir güne denk gelir, Muharrem Ayı’nın onuncu günüdür. 10 çeşitli maddeden yapıldığı için de aşure deniliyor” diye belirtti.

Gözyaşlarına hakim olamayan Abdülhamit Yaylı ise, “Babamın dediği gibi 10 çeşit üründen oluşan bir yiyecek. Gayet güzel, lezzetli. Allah hepimizin aşure ayını kabul etsin, vatanımıza, milletimize, devletimize zeval vermesin” şeklinde konuştu.

Başkan Dursun’un her fırsatta böyle yardımlarda ve ikramlarda bulunduğunu belirten Gülsüm Yükselen, “Belediye başkanımız çok iyi bir insan. Her sene böyle yardımlarda bulunur. Sultangazi’de kimseyi birbirinden ayırt etmez. Allah hayrını kabul etsin” dedi.