Sulama kanalına uçan araçtaki 2 kişinin cesedi 10 kilometre uzaklıkta bulundu

-Cesetlerden görüntüler

-Ölen şahsın yakınlarından detaylar



( ADANA ) ADANA



- Adana'da kaza yapıp sulama kanalına uçan araçtaki 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.Edinilen bilgiye göre, olay, sabah 07.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Yalmanlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sulama kanalının yanından tarlaya giden işçiler, kanal içerisinde 45 ET 599 plakalı hafif ticari aracın kazalı şekilde durduğunu fark etti. Bunun üzerine işçiler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri de sulama kanalındaki akıntının yüksek olması nedeniyle durumu su altı polislerine haber verdi.Kısa sürede kanala gelen ekipler özel kıyafetlerini giyerek suya girdi fakat kimseyi bulamadı.Yaklaşık 2 saat sonra kaza yerine 10 km uzaklıktaki merkez Seyhan ilçesine bağlı Karayusuflu Mahallesi'ndeki tarım işçileri sulama kanalında 2 erkek şahsın cesedini görüp durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede şahısların sabah kaza yapan araçtaki Süleyman Boztay ve Fırat Pehlivan olduğunu belirledi.Şahısların yakınları olay yerine gelip ağıt yakarken 2 kişinin cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

