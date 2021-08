Sulama kanalına düşen adam 5 gündür bulunamadı

-kanaldan görüntüler

-akıntı ve su seviyesi

-kardeşi Abdulkadir Can ile röportaj

-şahsın sağlık fotoğrafı

-genel ve detaylar



( ŞANLIURFA )- Yakınları kanala düşen adamı kendi imkanlarıyla bulmaya çalışıyor ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da sulama kanalına düştüğü iddia edilen 4 çocuk babası adam, 5 gündür bulunamıyor. Yakınları, kendi çabalarıyla adamı bulmak için kanalda arama yapıyor. Edinilen bilgiye göre olay, Perşembe günü Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi Mardin Yolu üzerinde bulunan Balaban Köprüsü'nde yaşandı. Vatandaşlar, köprü üzerinde yürüyen bir adamın aniden ortadan kaybolduğunu gördü. Suya düşmüş olabileceği ihtimali üzerine bölgeye koşan vatandaşlar, DSİ'ye ait kanalı kontrol ettiklerinde şahsın akıntıya kapıldığını gördü. Akıntının sürüklediği şahıs kısa süre sonra gözden kayboldu. Yaşanan olay sonrası polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine giden polisler, dalgıç ekiplerine haber verdi. Şahsı kalana düşmeden önce görüp tanıyan bir kişi de yakınlarına haber verdi. Olay yerine giden dalgıç polisler kanalda su seviyesinin yüksek ve akıntının da fazla olması nedeniyle detaylı arama yapamadı. Ekipler bulamadı Görgü tanığının haber vermesi üzerine yakınları Hasan Can’ı telefonla aradı. Telefonuna ulaşamayan yakınları suya düştüğü söylenen bölgede toplandı. Başka görgü tanıklarının da Hasan Can’ı tarif etmesi üzerine gözyaşlarına boğulan yakınları, şahsın bulunması için ekiplere yardım etti. Ekipler bir süre kanalda arama yaptıktan sonra su seviyesinin aramaya müsait olmadığını belirterek bölgeden ayrıldı. Kendi çabalarıyla bulmaya çalışıyorlar Yakınları, ekiplerin bölgeden ayrılmasının ardından kendi çabalarıyla kanalda arama yapmaya başladı.

Perşembe gününden beri kanalda gece gündüz arama yapan yakınları bir neticeye ulaşamadı. Kanaldaki su seviyesinin yüksek, akıntının da çok fazla olduğunu ve bu nedenle ekiplerin arama yapamadığını söyleyen yakınları, suyun kısa bir süreliğine kesilmesini istedi. Abisinin bulunup kendilerine teslim edilmesini isteyen Abdulkadir Can, “Yaklaşık 5 gündür bekliyoruz. Allah kimsenin başına getirmesin. 5 gündür abimiz sulama kanalına düştü. Kendi çabamızla arıyoruz. Kanalın sağından ve solundan araçlarımızla gidip arıyoruz ama bir neticeye varamadık. Bizim devletten, özellikle Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devlet yetkililerinden bir an evvel cenazemizin bulunup bize teslim edilmesini istiyoruz. Nasıl düştüğü henüz belli değil, kendisi atlayabilecek karakterde biri değil, onu bilemiyoruz. Biz suyun kesilerek cenazemizin bulunmasını istiyoruz. Su kesilmediği takdirde dalgıçlar dalamıyor” diyerek yetkililerden yardım istedi. Suya mı düştüğü yoksa intihar mı ettiği henüz belirlenemeyen 57 yaşındaki Hasan Can’ın 4 çocuk babası olduğu ve intihar etmesini gerektirecek herhangi bir nedenin olmadığı belirtildi. (Şİ-SVY-