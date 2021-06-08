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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Su kuyusundan kurtarılan kurt doğaya salındı

Su kuyusundan kurtarılan kurt doğaya salındı

vatandaş cep telefonu görüntüsü

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Ormanlı Cep Telefonu Trol 


- Çorum’da düştüğü su kuyusundan kurtarılan kurt sağlık kontrolünden geçirildikten sonra doğaya salındı. Merkeze bağlı Atçalı köyünde ormanlık alanda bulunan bir su kuyusuna düşen kurt köylüler tarafından fark edildi. Köy muhtarı emre Kümbet’in haber vermesi üzerine köye Milli Parklar Koruma Şube Müdürlüğü, Çorum Belediyesi itfaiyesi ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından talihsiz kurt kuyudan çıkarıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen kurt akşam saatlerinde ekipler tarafından tekrar doğaya salındı. (MMY)
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