Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
- Stoltenberg: 'Afganistan’da askeri görevimize son veriyoruz, fakat Afganlara desteğimizi sürdürüyoruz'

- Stoltenberg: 'Afganistan’da askeri görevimize son veriyoruz, fakat Afganlara desteğimizi sürdürüyoruz'

- NATO Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in basın toplantısından görüntüler

( BRÜKSEL ) - Stoltenberg: "Afganistan’da askeri görevimize son veriyoruz, fakat Afganlara desteğimizi sürdürüyoruz" BRÜKSEL

Barış Çabaları Güvenlik Güçleri Basın Toplantısı Askeri Eğitim Uluslararası 


- NATO Genel Sekreter Jens Stoltenberg, Afganistan'da askeri kuvvetlerin geri çekilmesinin düzenli ve koordineli bir şekilde yapıldığını belirterek, "Afganistan’da askeri görevimize son veriyoruz, fakat Afganlara desteğimizi sürdürüyoruz" dedi.
NATO Genel Sekreter Jens Stoltenberg başkanlığında ve video konferans yöntemi ile gerçekleşen NATO Savunma Bakanları Toplantısı sona erdi. Aralarında ABD, Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa, Yunanistan ve Türkiye’nin de bulunduğu NATO üyesi 30 ülkenin Savunma Bakanları'nın katıldığı toplantı sonrası basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, NATO’nun Afganistan’da askeri görevine son verileceğini, fakat NATO’nun Afganlara desteğini sürdüreceğini kaydetti.
NATO’nun Afganistan'da askeri kuvvetlerinin geri çekilmesinin düzenli ve koordineli bir şekilde yapıldığını kaydeden Stoltenberg "Güçlerimizin çekilmesi düzenli ve koordineli bir şekilde ilerlemektedir. Her adımda, personelimizin güvenliği her şeyden önemlidir. Afganistan’da askeri görevimize son veriyoruz, fakat Afganlara desteğimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca NATO’nun Afganistan'ın başkenti Kabil'de diplomatik ve sivil varlığının devam edeceğini belirten Stoltenberg, "Bugün, Savunma Bakanları ileriye dönük yolu tartıştılar. Afgan güvenlik kurumlarına tavsiye ve kapasite geliştirme desteği sağlamak için Kabil'deki sivil diplomatik varlığımızı sürdüreceğiz. Afgan güvenlik güçlerine finansman sağlamaya devam edeceğiz. Ayrıca Afganistan dışında Özel Kuvvetler odaklı askeri eğitim ve öğretimi nasıl sağlayabileceğimize bakıyoruz" ifadelerini kaydetti.
Bakanların, bu desteğin Afganistan'daki barış çabalarına katkıda bulunmanın en iyi yolu olduğu konusunda anlaştığını belirten Stoltenberg, "Havalimanı desteği de dahil olmak üzere Müttefiklerin ve uluslararası toplumun Kabil'de kalmasını sağlayan hizmetlerin sunumunu nasıl finanse edeceğimiz üzerinde çalışıyoruz" dedi.

İlgili Foto Galeriler
Haluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildiHaluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildi
Putin, Erdoğan'a dondurma ısmarladıPutin, Erdoğan'a dondurma ısmarladı
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Yalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, UnutturmayacağızYalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, Unutturmayacağız
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement