- Stoltenberg: 'Afganistan’da askeri görevimize son veriyoruz, fakat Afganlara desteğimizi sürdürüyoruz'



- NATO Genel Sekreter Jens Stoltenberg, Afganistan'da askeri kuvvetlerin geri çekilmesinin düzenli ve koordineli bir şekilde yapıldığını belirterek, "Afganistan’da askeri görevimize son veriyoruz, fakat Afganlara desteğimizi sürdürüyoruz" dedi.

NATO Genel Sekreter Jens Stoltenberg başkanlığında ve video konferans yöntemi ile gerçekleşen NATO Savunma Bakanları Toplantısı sona erdi. Aralarında ABD, Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa, Yunanistan ve Türkiye’nin de bulunduğu NATO üyesi 30 ülkenin Savunma Bakanları'nın katıldığı toplantı sonrası basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, NATO’nun Afganistan’da askeri görevine son verileceğini, fakat NATO’nun Afganlara desteğini sürdüreceğini kaydetti.

NATO’nun Afganistan'da askeri kuvvetlerinin geri çekilmesinin düzenli ve koordineli bir şekilde yapıldığını kaydeden Stoltenberg "Güçlerimizin çekilmesi düzenli ve koordineli bir şekilde ilerlemektedir. Her adımda, personelimizin güvenliği her şeyden önemlidir. Afganistan’da askeri görevimize son veriyoruz, fakat Afganlara desteğimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca NATO’nun Afganistan'ın başkenti Kabil'de diplomatik ve sivil varlığının devam edeceğini belirten Stoltenberg, "Bugün, Savunma Bakanları ileriye dönük yolu tartıştılar. Afgan güvenlik kurumlarına tavsiye ve kapasite geliştirme desteği sağlamak için Kabil'deki sivil diplomatik varlığımızı sürdüreceğiz. Afgan güvenlik güçlerine finansman sağlamaya devam edeceğiz. Ayrıca Afganistan dışında Özel Kuvvetler odaklı askeri eğitim ve öğretimi nasıl sağlayabileceğimize bakıyoruz" ifadelerini kaydetti.

Bakanların, bu desteğin Afganistan'daki barış çabalarına katkıda bulunmanın en iyi yolu olduğu konusunda anlaştığını belirten Stoltenberg, "Havalimanı desteği de dahil olmak üzere Müttefiklerin ve uluslararası toplumun Kabil'de kalmasını sağlayan hizmetlerin sunumunu nasıl finanse edeceğimiz üzerinde çalışıyoruz" dedi.



