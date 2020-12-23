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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Stoklar tükenince minarelerden yapılan anonslarla kan toplanıyor

- Stoklar tükenince minarelerden yapılan anonslarla kan toplanıyor

röportajlar

Hastalık Koronavirüs Harekete Geç Ameliyat Kan Bağışı 

-kan bağışı detay

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’in İslahiye ilçesinde koronavirüs sürecinde azalan kan stokları nedeniyle yapılan cami minarelerinden yapılan anonslarla vatandaşa çağrıda bulunuluyor. Gaziantep’in İslahiye ilçesinde pandemi sürecinde COVID-19 sürecinde immün plazma talebi ile hastalık ve ameliyatların artması üzerine Türk Kızılayı harekete geçti. Kan stoklarının tükenme noktasına gelmesi üzerine ilçede Türk Kızılayı Kan Merkezi tarafından yoğun bir şekilde kan bağış kampanyaları düzenlenmeye başladı.
İlçedeki Demokrasi Meydanında her Çarşamba günü düzenlenen kampanyalara vatandaşların beklenen ilgiyi göstermemesi üzerine ise vatandaşlar, cami minaralerinden yapılan anonslarla insanlar kan bağışına davet edildi. Salgın hastalık nedeniyle kan bağışına beklenen ilgiyi göstermeyen vatandaşlar anonsların ardından ise kan bağış stantlarına ilgi göstermeye başladı.
Minarelerden yapılan anonsta ise, "Yaşadığımız salgın nedeniyle Kızılay'ın kan stoklarında azalma meydana gelmiştir. Bu nedenle Kızılay'ın kan ihtiyacı meydana gelmiştir. İslahiye İlçe Müftülüğü olarak vatandaşlarımızı demokrasi meydanında kan bağışını kabul eden vatanadşları kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz" denildi. (BŞ-SD-
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