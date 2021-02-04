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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sosyal medyada terör propagandası yapan 23 şüpheli gözaltına alındı

Sosyal medyada terör propagandası yapan 23 şüpheli gözaltına alındı

İl jandarma komutanlığına ait görüntüler

( ARDAHAN ) ARDAHAN

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- Sosyal medyada terör örgütü PKK lehine paylaşım yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı. Terör örgütü PKK’ya yönelik çalışmalarını sürdüren Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri 2020 yılı içerisinde, sosyal medyada terör propagandasına izin vermedi. Ekipler sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 20 şahıs ile DHKP-C bölücü terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında soruşturma başlattı.
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