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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sosyal medyada PKK propagandası yapan 3 kişi adliyede

Sosyal medyada PKK propagandası yapan 3 kişi adliyede

-Şahısların adliyeye sevk edilmeleri

Sosyal Medya Propaganda Jandarma Komutanlığı Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 

--Detay

( KOCAELİ ) - KOCAELİ

- Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Komutanlığı ekiplerince, sosyal medya üzerinden silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik Kocaeli’nin Körfez ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Üç ayrı adrese düzenlenen operasyonda A.Ç., F.K. ve A.T. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. (MK-HFV-
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