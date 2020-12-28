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28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Son yorgancı çırağı mesleği yaşatmaya çalışıyor

- Son yorgancı çırağı mesleği yaşatmaya çalışıyor

Tokat'ta son yorgancı ustası

Teknoloji Irak 

-Oruç'un mütevazi dükkanında yorgan yapması
-Yünün yorgan halin getirilmesinden detaylar
-Yorgancı Tamer Oruç, röp

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ta, 13 yaşında yorgancılığa çırak olarak başlayan Tamer Oruç (41) mesleğini yaşatmaya çalışıyor. Anadolu kültüründe yüzyıllardır köklü bir geçmişe sahip olan yorgan ve yorgancılık teknolojiye yeniliyor. Yün yerine elyaf gibi ürünlere ilginin artması ile birlikte, yorgancılar eski günlerini arar hale geldi. Pamuktan imal edilen yorganların kullanımının azalması ile birlikte mesleğin son temsilcileri de sanatlarını yaşatmaya çalışıyor. Tamer Oruç, Tokat’ın son çırağı olarak mesleğini 28 yıldır mütevazi dükkanında mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor. Çırak bulamamaktan yakınan Oruç, bu mesleğin son temsilcilerden birisi olduğunu ifade ederek, “Usta yetiştirmek istiyorum ama çalışmak isteyenlerin ilk sorduğu ‘kaç lira vereceksin?’ oluyor. Bizde diyoruz ki; önce sanat öğreneceksin. Bizim paramız ilk zamanlar az olur ama sonralarda bir evi geçindirecek kadar maaşın olur. Ama kimse kabul etmiyor. İlk etapta parayı soruyorlar” dedi.
Pandemiden dolayı işlerinin daha da azaldığını belirten Oruç, “Kimse düğün, nişan yapamıyor. Böyle giderse eğer 2-3 aya biz de dükkanı kapatırız. İki aydır dükkan kirasını ödeyemiyoruz” diye konuştu.
(Nİ-GF-
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