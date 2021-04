Soma faciası davası yeniden başlıyor

-Madenci ailelerinin basın açıklaması

( MANİSA )- Can Gürkan ile birlikte 4 sanık yargılanacak MANİSA



- Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te 301 madencinin yaşamını yitirdiği kömür ocağı faciası davasında, 'Olası kastla insan öldürme' suçundan ceza alan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, yönetim kurulu üyesi Haluk Evinç ve mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu, Yargıtay 12'nci Dairesi'nin ocak ayında verdiği karar doğrultusunda 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan yeniden hakim karşısına çıkacak. Sanıkların davaya SEGBİS ile katılması bekleniyor.Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014’te meydana gelen ve 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın ardından yürütülen adli süreçte Mahkeme heyeti, aralarında Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'ın da bulunduğu tutuklu 5 sanık için 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar, 9 tutuksuz sanık için de 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezaları verdi. Şirketin patronu Alp Gürkan'ın da aralarında bulunduğu 37 sanık ise beraat etti.Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi, 'olası kastla insan öldürme' suçundan ceza alan Can Gürkan'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan cezalandırılmalarını istedi. Bunun üzerine sanıklar bugün Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkacak.Önceki davada haklarında 15 yıldan 22 yıla kadar hapis cezası verilen ve yattıkları süre göz önünde bulundurularak serbest bırakılan Soma Kömür İşletmeleri Genel Müdürü Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, Maden Mühendisi İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı ve maden ocağının teknik nezaretçisi olan Ertan Ersoy’un tahliye durumları devam ederken, Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi, 'olası kastla insan öldürme' suçundan ceza alan Can Gürkan'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan ile baş mühendisler Efkan Kurt, Adem Ormanoğlu ve Haluk Evinç olmak üzere 4 sanığın ifadeleri alınacak. Sanıkların davaya SEGBİS ile katılması bekleniyor.Duruşma öncesinde, kazada hayatını kaybedenlerin aileleri ve sivil toplum kuruluları salona yürüyerek geldi. Ellerinde döviz ve pankartlarla alana gelen kalabalık, duruşmanın yapılacağı salon önünde basın açıklaması yaptı. Grubun basın bildirisini kazada hayatını kaybeden madenci Erdoğan Köse’nin oğlu Berkan Köse okudu. Konuşmaların ardından grup, duruşmayı izlemek için dağıldı. Duruşmayı izleyecek olanlar, HES kodları sorgulandıktan sonra içeri alındı.Öte yandan, duruşmanın yapılacağı bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Duruşma salonuna dönüştürülen konferans salonunun etrafını barikatlarla çeviren polis ekipleri, davayı takip edecek olan aileler ve avukatlara HES kodu sorgulaması yaptı.



