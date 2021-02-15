Sokaklardan topladığı tam 250 kediye ev sahipliği yapıyor

--ÖZMEZİN KEDİLERİ SEVMESİNDEN GÖRÜNTÜ

--KEDİLERİN ÖZMEZE SEVGİ GÖSTERİSİNDE BULUNMASINDAN GÖRÜNTÜ

--250 KEDİNİN İÇİNDE YAŞAYAN GÖZLERİ GÖRMEYEN KÖPEKTEN GÖRÜNTÜ

--KEDİLERDEN DETAYLAR

--KEDİLERİN BESLENMESİNDEN GÖRÜNTÜ

--MEFARET ÖZMEZ RÖP



( BURSA - ÖZEL)- Yüzlerce kediye annelik yapıyor- 250 kedi ise evdeki gözleri görmeyen köpeğe sahip çıkıyor BURSA



- Bursa’da duyarlı bir hayvansever sokaklardan topladığı 250 kediye annelik yapıyor. Evdeki kediler ise gözleri görmeyen bir köpeğe sahip çıkınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Çocukluğundan itibaren hayvanlara karşı büyük bir ilgi duyan Mefaret Özmez, 20 yıl önce hayvan barınma evi kurdu. Kurduğu barınma evine sokaklarda aç kalan kedileri toplayan hayvansever bugün 250 kediye annelik yapıyor. Kedilere gözü gibi bakan hayvansever kadını kediler de çok sevip biran olsun yanından ayrılmıyor. Özmez eve girdiğinde 250 kedi etrafını sararak sevgi gösterisinde buluyor. O da kedileri tek tek severek onlara sevgisini gösteriyor. Evde "kedilerle köpekler anlaşamaz" tezini yıkan bir manzara da ortaya çıkıyor. Gözleri görmeyen bir köpek 250 kedinin içinde dostça bir yaşam sürüyor. Kediler kendileriyle yaşayan gözleri görmeyen köpeğe sahip çıkıyor. Özmez, barınaktaki hayvanlara bakımında yardımcı olması için yanında maaşını cebinden ödediği bir görevliyi çalıştırıyor. Tüm emekli maaşını ve dükkan kiralarını hayvanların bakımı için harcayan hayvansever kadına Bursa Büyükşehir Belediyesi ve hayvanseverler de yardımda bulunuyor. Mama ihtiyacı duyan barınak gelecek yardımları bekliyor. 20 yıldır barınakta kedilerin bakımını üstlendiğini ifade eden Mefaret Özmez, "Hayvan sevgisi bende çocukluktan itibaren var. İlk başlarda bir dernek kurdum. Bunu ilerletip kocaman bir barınak sahibi oldum. 20 yıldır bu barınağa sahip çıkıyorum. Barınakta çok fazla hayvan var. 250 kediye annelik yapıyorum. Bu kedilerin hepsini sokaktan toplayıp buraya getirdim. Biz evden asla kedi almıyoruz. Sokakta vatandaşın bulup getirdiği hasta ve hamile sokak kedilerini alıp bakımını yapıyoruz. Barınakta veterinerlerimiz var, tedavilerini oluyorlar. Burada bulunan bütün kedilere kısırlaştırma işlemi yapıyoruz. Ben haftanın 7 günü buradayım. Bana tatil ve izin yok. Burada bulunan hayvanların bakım ve mama ihtiyacını karşılamak için tüm emekli maaşımı ve dükkan kiralarını veriyorum. Bunlar tek başına olacak işler değil. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve hayvanseverlerin büyük desteği var. En çok ihtiyacımız olan şey kedi maması. Gelecek mama desteklerini bekliyoruz. Burada bir çalışan arkadaşımız var, onun da maaşını ben cebimden ödüyorum. Burası benim hayatım. 20 yıldır ben bu hayvanlarla ilgileniyorum" dedi.

(BRK-İHS)



loading...