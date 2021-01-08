Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Sokak ortasında vicdanları sızlatan görüntüler...Biri tasmalı diğeri tasmasız iki köpeğini sokak ortasında sopayla dövdü

Sokak ortasında vicdanları sızlatan görüntüler...Biri tasmalı diğeri tasmasız iki köpeğini sokak ortasında sopayla dövdü

kadının köpeklere yürümesi

Acımasız Köpek Cep Telefonu Hayvan 

-tasmasız köpeğe vurması
-tekme atması
-diğer köpeğe vurmaya başlaması
-olayı çeken vatandaşların tepkileri

( ANTALYA )- Vatandaşlar: "Kadın her gu¨n ko¨peklere aynı yerde aynı s¸ekilde s¸iddet uyguluyor" ANTALYA

- Antalya’da bir kadın sokak ortasında biri tasmalı biri tasmasız olan iki köpeğini eline aldığı sopayla defalarca vurarak dövdü. O anları cep telefonuyla görüntüleyen vatandaşlar, "Artık kadının hayvanlarla uyguladığı s¸iddete dayanamıyoruz. Nereye s¸ikayet edebiliriz yardım edin" dedi.
Olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba mahallesinde meydana geldi. Sokak ortasında bir kadın önce birlikte yürüdüğü biri tasmalı diğeri tasmasız iki köpeğini defalarca sopayla vurarak dövdü. Kadının köpeklere sopayla eziyet ettiği anlar bir apartman dairesinden çekilen görüntüler ile ortaya çıktı. Görüntülerde kadın, tasmalı olan köpeğini sürükleyerek uzaklaştırıp diğer köpeğe doğru gitti. Tasmasız olan köpeğine defalarca elindeki sopayla vuran acımasız kadın hıncını alamayarak tasmalı olan diğer köpeğine de vurmaya başladı.
Görüntülerin devamında, kadın onunla gelmek istemeyen köpeğine tüm gücünü kullanarak vurmaya devam etti. Çevrede yaşayan vatandaşlar görüntülerdeki kadının her gün köpeklere şiddet uyguladığını belirterek "Artık kadının hayvanlarla uyguladığı s¸iddete dayanamıyoruz. Nereye s¸ikayet edebiliriz yardım edin" dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı