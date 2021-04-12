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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sokak ortasında şiddete uğramış, Türkiye'nin gündemine oturmuştu... Avukatlarından açıklama: 'Önümüzdeki celse karar duruşması olacaktır'

Sokak ortasında şiddete uğramış, Türkiye'nin gündemine oturmuştu... Avukatlarından açıklama: 'Önümüzdeki celse karar duruşması olacaktır'

avukatların açıklaması

-darp edilen kadının konuşması

( SAMSUN ) Sokak ortasında şiddete uğramış, Türkiye'nin gündemine oturmuştu... Avukatlarından açıklama: "Önümüzdeki celse karar duruşması olacaktır"- "Savcı kasten adam öldürmeye teşebbüsten yargılanmasına devam edilmesini talep etti"- "Mahkeme heyeti tutukluluğun devamına karar verdi"
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