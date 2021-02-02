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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Sokağa çıkma yasağında polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı

Sokağa çıkma yasağında polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı

-Şüpheliden

Uyuşturucu Madde Araç Kullanmak Sokağa Çıkma Yasağı Ehliyetsiz Sürücü Polis Ekipleri 

--Olay yerinden

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’nın Çankaya ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal ederek polisten kaçan sürücü, yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. Ehliyeti olmayan sürücüye 10 bin TL’nin üzerinde ceza yazıldı. Ankara’nın Çankaya ilçesi Kurtuluş kavşağında polis noktasını görünce 06 CCB 817 plakalı otomobiliyle kaçmaya başlayan Kemal P., yaklaşık 5 kilometre sonra Altındağ ilçesi Gültepe TOKİ bloklarında yakalandı. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden sürücüye, “dur ihtarına uymamak, sokağa çıkma yasağını ihlal etmek, ehliyetsiz araç kullanmak ve maskesiz sokağa çıkmak” suçlarından yaklaşık 10 bin TL'nin üzerinde ceza yazıldı. Ayrıca polis ekiplerinin otomobilde yaptığı aramada, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan cam tüp bulundu. Şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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