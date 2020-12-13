Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Sokağa çıkma yasağında motosikletli Şahin timlerinden kaçış yok

Sokağa çıkma yasağında motosikletli Şahin timlerinden kaçış yok

Kısıtlama kontrollerinden kaçan sürücünün şahin timi tarafından yakalanması

Para Cezası Sokağa Çıkma Yasağı Polis Ekipleri Trafik Cezası Kontrol Noktası 

-Ceza kesilmesi
-Polis ekiplerinin ceza yazması
-Yol kontrollerinden görüntüler
-"Hastam var" bahanesi ile kontrollerden geçmeye çalışanlar

( BURSA -ÖZEL)- Kısıtlamada sürücüler kaçıyor, Şahin timleri yakalıyor- Vatandaşın sözüne itimat eden polis söylenen yalanlar karşısında çaresiz kalıyor- Polis noktalarından kaçan firari sürücüleri yakalamak için Şahin timleri hazır bekliyor BURSA

- Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasında kontrol noktalarından kaçan kural tanımaz sürücüler motosikletli şahin timleri tarafından kısa sürede yakalanıyor. 35 ayrı kontrol noktasında görev yapan şahin timleri son model güçlü motorlarıyla kaçan sürücülere nefes aldırmıyor.Korona virüs pandemisinin 3'üncü zirvesini yaşayan Bursa'da ikinci 56 saatlik sokağa çıkma yasağının yaşandığı hafta sonunda izinsiz dışarıya çıkan kural tanımazları Bursa polisi tek tek yakalıyor. 35 ayrı kontrol noktasında görev alan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli Şahin timleri şimdiye kadar uygulama noktasına takılan ve kaçan yaklaşık 704 sürücüye çeşitli trafik suçlarından binlerce lira trafik cezası kesti.Gençosman Kavşağı'ndan kaçtı, Merinosta yakalandıBursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehrin en kritik bölgelerine kurulan uygulama noktaları sayesinde kaçan her sürücü kısa sürede yakalanıp cezai işlem uygulandı. Dün gece Gençosman Kavşağı'ndaki kontrol noktasında bekleyen polis memurlarının üzerine araç sürüp kaçan F.K. isimli sürücü peşine takılan motosikletli Şahin tarafından merinos kavşağına gelmeden yakalanıp Merinos Parkı girişindeki kontrol noktasına yönlendirildi. Burada yapılan aramalarda sürücü F.K.'nın izinsiz ve ehliyetsiz olduğu bu sebeple kaçtığı belirlendi. F.K.'ya kısıtlamaya uymadığı için 3 bin 150 çeşitli trafik suçlarından da bin 176 toplamda 4 bin 326 lira para cezası uygulandı."Covid'li hastam var, hastaneye gidiyorum" yalanıyla kandırıyorlarBursa polisinin başı kısıtlamaya uymayıp sokakta gezen sürücülerle dertte, vatandaşın her zaman yanında olup sözüne itimat eden polis ekipleri Covid-19 ve hastane bahanesini öne sürüp yalan söyleyen kötü niyetli kişiler karşısında çaresiz kalıyor.Kısıtlama kontrolleri sırasında cazgırlık yapıp hastane ve covid bahanesi uyduran kötü niyetli kişiler kontrol noktalarından geçtikten sonra hastaneye bile uğramıyor. Polis noktasından kaçan firari sürücüleri yakalamak için hazır bekleyen motosikletli kartal timleri kaçan sürücüleri saniyeler içerisinde yakalıyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement