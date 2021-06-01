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1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde yaşanan kablo hırsızlığı inşaatçıları usandırdı

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde yaşanan kablo hırsızlığı inşaatçıları usandırdı

İnşaattan görüntü

Akalan Hırsızlık Çetesi Harekete Geç Hırsız Sokağa Çıkma Yasağı 

-Kablolardan detaylar
-Nasıl çalındığının anlatılması
-Röportajlar
-detaylar

( ERZİNCAN -ÖZEL) ERZİNCAN

- Erzincan’da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde inşaatlarda meydana gelen kablo hırsızlığı inşaatçıları usandırdı. Son üç ayda toplam 200 bin liranın üzerinde hırsızlık olayı yaşandı. Erzincan merkez Demirkent Mahallesinde inşaattan elektrik kabloları çalındı. Gece saatlerinde inşaata gizlice giren hırsızlar, 40 bin lira değerindeki kabloları profesyonelce söküp çaldılar. Elektrik panosundan kabloları çalınan ve inşaat işi yapan Müteahhitler Derneği Başkanı İsmail Aktaş, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde bu hırsızlığın yapılmasına dikkat çekerek, “Yıllardır Erzincan’da inşaatçıların bitmeyen sorunlarından biri olan kablo hırsızlığı. Hemen hemen her yıl onlarca yaşadığımız bir problem. Gece, inşaatların içerisinden panolardan para eden kablolar kesilip borulardan çıkarılarak çalınıyor. Yıllardır da bu hırsızlığın önüne geçemedik, mağduriyetimizi de bir türlü bitiremedik. Dün gece de benim inşaatım yine aynı şekilde yaklaşık 40 bin liranın üzerinde bir kablo zayiatım var. Yine başka bir inşaatta aynı saatlerde 4 bloğunda kabloları çalınmış. Onun da çok büyük zayiatı var. Yalnız yıllardır bu sıkıntıyı yaşamamıza rağmen şu ana kadar henüz hiçbir hırsız yakalanabilmiş değil. Şimdi düşündüğümüz zaman pandemi süreci, sokağa çıkma yasağı dönemi, sokağa çıkma yasağı var. Bizler sokağa çıkamazken bu hırsızların bu kadar rahat sokağa çıkma yasağı saatlerinde bu tarz hırsızlıkları yapması. Son 3-4 ay içerisinde Erzincan’da, özellikle kabloların inşaatlardan sökülerek çalınmasından dolayı yaklaşık meslektaşlarımızın şu ana kadar 200 bin liranın üzerinde bir zayiatı var. Artık yetkililerin harekete geçerek, bu kablo hırsızlık çetesini çökertmelerini ve bizim de daha fazla mağduriyete uğramamızı engellemelerini istiyoruz” dedi.
İnşaatta bekçilik yapan ve o gece uyuduktan sonra hırsıların geldiğini belirten Adem Akyol ise, “O gün yatmamıştım. Gece 03.00’e kadar oturdum sonra yattım. Uykum gelmişti uyumuştum. Ben yattıktan sonra inşaatı gelip soymuşlar. Sabah kalktığımızda inşaat soyulmuştu. Polisi çağırdık, araştırdılar ama bir şey çıkmadı.” diye konuştu.
Olayla ilgili polis hırsızların peşinde.
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