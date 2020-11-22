-trafik



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde trafik yoğunlaştı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararının ardından evlerine gitmek isteyen vatandaşlar köprüde yoğunluk oluşturdu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu. Bugün saat 20.00'de başlayan kısıtlama ikinci gününde evlerine dönen sürücüler 15 Temmuz Köprüsü’nde trafiğin yoğunlaşmasına neden oldu.



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