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19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbul Boğazı’nda çöp adaları oluştu

Sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbul Boğazı’nda çöp adaları oluştu

Drone görüntüsü

Adala Gesi 

-deniz
-çöpler
-sahil

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

- Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde İstanbul Boğazı çöpe teslim oldu. Kuleli sahil bölgesinden başlayarak Boğazın çöp tabakası ile kaplandığı görüldü.
Boğazdaki çöp adaları havadan görüntülendi. İstanbul’da Kuleli Sahili’nde çöp adaları oluştu. Havadan çekilen görüntülerde çöp adalarının boğazda yüzdüğü görüntülendi. Boğazda yüzen çöpler kısıtlama günlerinde kirliliğin boyutu gözler önüne serdi. Sahilin büyük bir kesiminin çöp tabakası ile kaplandığı görüldü.
Kısıtlamadan muaf olarak sahil şeridinde yürümeye ve koşmaya çıkan vatandaşlar denizdeki görüntüler karşısında şok oldu. Öte yandan Boğazdaki çöp adaları havadan görüntülendi.
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