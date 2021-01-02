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02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sokağa çıkma kısıtlamasında güneşi gören İstanbullular Caddebostan Sahili'ne akın etti

Sokağa çıkma kısıtlamasında güneşi gören İstanbullular Caddebostan Sahili'ne akın etti

Drone görüntüsü

Kalaba Alabalık Bisiklet 

-Kalabalık
-Spor yapan vatandaşlar
-Detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL-DRONE)-İnsanların kalabalık oluşturduğu Caddebostan sahili havadan görüntülendi İSTANBUL

- Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen güneşi gören vatandaşlar Caddebostan sahiline akın etti. Bazı vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe sayarken, kimi vatandaşlarda denize karşı güneşlendi. İnsanların kalabalık oluşturduğu Caddebostan sahili havadan görüntülendi. Ülke genelinde 31 Aralık 2020 akşamı sokağa çıkma kısıtlaması hayata geçirildi. Bugün sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen çok sayıda vatandaş Caddebostan sahiline akın etti. Kimi vatandaşlar yürüyüş yaparken, bazı vatandaşlarda spor yaptı. Bazı vatandaşlar ise çocuklarıyla denize girerken, bazı vatandaşlar da bisiklet sürdü. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak, vatandaşların kalabalık oluşturduğu Caddebostan sahili havadan görüntülendi.
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