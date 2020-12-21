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21 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Sokağa çıkma kısıtlamasında ehliyetsiz araç sürerken polise yakalandı

Sokağa çıkma kısıtlamasında ehliyetsiz araç sürerken polise yakalandı

Denetimler detay görüntü

Ehliyet Belgesi Hafta Sonu Para Cezası Polis Ekipleri Kontrol Noktası 

-Sürücülerin maske mesafe ve temizlik konusu ile ilgili demeçleri
-Ehliyetsiz yakalanan sürücü ve itirazlarından görüntü

( AFYON KARAHİSAR)- Ehliyetsiz araç kullanan sürücüye 2 bin 473 lira para cezası kesildi AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde polis ekipleri hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sorunsuz bir şekilde uygulanması için yoğun uğraş verirken, denetimler esnasında ehliyetsiz araç kullanırken yakalanan bir sürücüye 2 bin 473 lira para cezası uygulandı. Yurt genelinde olduğu gibi Şuhut ilçesinde geçtiğimiz Cuma günü 21.00 itibari ile başlayan ve 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri ile mahalle ve çarşı bekçileri yoğun bir şekilde çalıştı. Ekipler kısıtlamanın eksiksiz olarak uygulanması için oluşturdukları uygulama noktalarında denetim yaptı. İlçenin değişik noktalarında kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, ilçe merkezinde seyir halindeki taşıt ve yayalara yönelik kısıtlama muaf belgesi, kimlik, ruhsat, ehliyet belgesi gibi sorgulaması yaptı. Denetimlere izinleri olan sürücülere maske, mesafe ve temizlik kurallarının yanı sıra hıfsızsıhha kurulunun almış olduğu kararları hatırlatıldı. Denetimler esnasında uyduklarını durdurulan bir sürücüye ehliyetsizlikten dolayı 2 bin 473 lira para cezası uygulandı. (RD-GC)
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