Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen piknik yaptılar, polisler gelince araçlarını bırakıp kaçtılar

Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen piknik yaptılar, polisler gelince araçlarını bırakıp kaçtılar

-Mangal yapan vatandaşlar

Polis Ormanlı Polis Ekipleri Irak 

--Top oynayan vatandaşlar
--Polis müdahale anı
--Araçların çekilme görüntüsü
--detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Arnavutköy’de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen piknik yapan vatandaşlar, polis ekiplerinin gelmesiyle birlikte otomobillerini bırakarak kaçtılar. Arnavutköy Boğazköy Mahallesinde Sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeden piknik yapan vatandaşlar polis ekipleri olay yerine gelince otomobillerini bırakıp kaçtı. Ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Boğazköy Mahallesinde bulunan ormanlık alanda piknik yapan onlarca vatandaş pes dedirtti. Kısıtlamada piknik yapanlara cezai işlem uygulandı Kısıtlamaya rağmen ormanlık alana giden vatandaşlar mangal ve semaver yaparak eğlendi. Onlarca vatandaşın piknik yaptığı ormanlık alana baskın düzenleyen Arnavutköy İlçe Emniyet Ekipleri kısıtlama kurallarını ihlal eden onlarca kişiye ceza yazdı. Polisi görünce araçlarını bırakıp kaçtılar Polis ekiplerinin ormanlık alana geldiğini gören vatandaşlar, araçlarını bulundukları yerde bırakarak yaya şekilde kaçtı. Kaçan vatandaşların araçları çekiciler ile ormanlık alandan çekildi. (BT- MB-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı