Sokağa çıkma kısıtlamalarında Sultanbeyli Belediyesi ve gençlerden “Gönüllüler Timi”

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL



- Pandemi tedbirleri kapsamında kısıtlamaların sürdüğü günlerde “Gönüllüler Timi” evden çıkamayan yaşlı ve engelli vatandaşların yüzlerini güldürerek, onların yardımına koşuyor. Gönüllüler Timinin çalışmaları havadan görüntülendi. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını her yerde olduğu gibi dolayısıyla ülkemizde de bir dizi tedbir uygulamaya konuldu. Vatandaşların sağlığını korumaya yönelik alınan bu tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları getirildi.

Sokağa çıkamayan tek başına yaşayan yaşlı ve engelli vatandaşlara kayıtsız kalmayan Sultanbeyli Belediyesi, ilçede bir çalışma başlattı. Belediyenin “Gönüllüler Timi” adıyla oluşturduğu ekip, ilçede ikamet eden tüm yaşlı ve engelli vatandaşların temel ihtiyaçlarını gideriyor. “Hafta sonu her yer bisiklet yolu!” sloganıyla oluşturulan 20 kişilik ekipte Kızılay’ın gençlik kadrosu yer alıyor. İlçedeki engelli ve yaşlı vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerini ulaştırmak için bisikletleriyle iş başına geçen “Gönüllüler Timi” görevine başladı.

Evlerine malzeme ulaştırılan vatandaşlar, yapılan çalışmadan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Yapılan bu uygulamanın kısıtlamalar boyunca her hafta sonu devam edeceği belirtildi. İyiliğe giden yolda “Gönüllüler Timi” hazır Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Hüseyin Keskin ilçede dayanışma ve kardeşlik duygularını perçinleyen çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Pandemi nedeniyle zor bir süreç geçiriyoruz. Salgın dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamalarının devam ettiği bu günlerde vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla çalışmalar yürütmekteyiz. Bu çalışmalardan biri olan ‘Gönüllüler Timi’ ile evlerinden çıkamayan yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırıyoruz. Gönüllüler Timi’miz inşallah kısıtlamaların devam ettiği tüm hafta sonları bisikletleriyle vatandaşlarımıza hızır olmak için görev başında olacak. Hemşehrilerimizin mutluluğu bizim en büyük motivasyonumuz. Yaşlılarımızın, engelli kardeşlerimizin ihtiyacı ve isteklerine yönelik çalışmalarımız devam edecek. Ekibimizde yer alan Genç Kızılay Gönüllüleri’ne ve Aydos bisiklet kulübüne teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

"Kendimizi şanslı hissediyoruz" Gönüllüler timinde görev alan Mehmet Can Toplu, “Böyle bir gönüllülükle yapılan işte bulunduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Pandemi sürecinde gerek ülkemiz, gerek yaşlılarımız, engelli vatandaşlarımız evlerinden çıkamaz haldeler. Elimizden geldiğince karınca kararınca emeğimiz geçmişse kendimizi mutlu sayarız. Bu oluşumda olduğumuz içinde gönüllü arkadaşlarımı da teşekkür ederim” diye konuştu.





