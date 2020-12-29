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29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Sokağa çıkma izni olan vatandaşa ceza

Sokağa çıkma izni olan vatandaşa ceza

Polis ekiplerinin uygulaması

Polis Karya Polis Ekipleri Trol 

-Araçları durdurarak evraklarını kontrol etmesi
-Maskesi olmayan bir vatandaşa cezai işlem uygulanması
-Araç evrakları eksik olan bir vatandaşa cezai işlem uygulanması
-Uygulamadan detaylar

( SAKARYA )- Kısıtlamada maske takmayan vatandaşa ceza- Sakarya’da vatandaşların geneli kısıtlamaya uyuyor SAKARYA

- Sakarya’da polis ekipleri hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetim gerçekleştirdi. Gerçekleşen denetimde sokağa çıkma izni bulunan bir vatandaş, maske takmadığı için cezadan kaçamadı. Hafta içi belirli saatler arası uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında saatler 21.00’ı gösterdiğinde Sakarya genelinde cadde ve sokaklar boş kaldı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus Timleri ve Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında denetimler sürdürüldü. Ekiplerce gerçekleştirilen denetimler kapsamında yaklaşık bir saat içerisinde 30’a yakın araç durduruldu. Kısıtlama nedeni ile durdurulan araçlarda bulunan vatandaşların kimlik ve evrakları tek tek sorgulandı. Yapılan kontrollerde izin belgeleri, kimlik sorgulamaları ile araç sorgulamaları yapılan vatandaşların kurallara riayet ettiği görüldü.
Gerçekleşen denetim esnasında durdurulan ve evrakları tam olan bir kişiye ise önce maske takmamaktan işlem uygulandı daha sonrasında ise polis ekiplerince maskesi temin edildi. Durdurulan diğer bir araçta sokağa çıkma izni bulunan bir sürücünün ise aracının evrakları eksik olduğundan dolayı cezai işlem uygulandı. Öte yandan, günün her saati ekiplerce şehrin birçok farklı noktasında uygulamalar sürüyor. Yapılan denetim ve uygulamaların meyvesini vermeye başladığı Sakarya’da vatandaşların çoğunun kısıtlamalara uyduğu görüldü.
(OK-BCT-
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