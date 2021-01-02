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02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Soğukkanlılığı faciayı önledi...Alev alan piknik tüpüne önce kendi müdahale etti, sonra itfaiyeye bildirdi

Soğukkanlılığı faciayı önledi...Alev alan piknik tüpüne önce kendi müdahale etti, sonra itfaiyeye bildirdi

Yanan piknik tüpüne ekiplerin müdahalesi

İlk Müdahale Karya Çay Demleme Bild 

-Olay yeri
-detay

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir emlakçı dükkanında piknik tüpünden yangın çıktı. İşletme sahibinin soğukkanlı tutumu ise olası bir facianın önüne geçti.Yangın, Karasu ilçesi Doğu Karadeniz Caddesi’nde bir emlakçı dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işletme sahibi Tahir Terzioğlu, işyerinde piknik tüpünde çay demlemek isterken, tüp alev aldı. Tüpü dışarı çıkartan işletme sahibi ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise söndürme ve soğutma çalışması yaptı. Ufak çapta maddi hasar meydana gelirken işletme sahibinin soğukkanlılığı olası bir facianın önüne geçti.
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